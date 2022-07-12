خلاف بين صهرين كاد ينتهي بجريمة قتل..#خبر_عاجل

تمكنت دوريّة تابعة لمركز الأمن الوطني بمعتمدية رجيش التابعة للمنطقة الجهويّة للأمن الوطني بالمهديّة، مساء أمس، من إلقاء القبض على شخص في العقد الثاني من عمره مفتش عنه من أجل “محاولة القتل العمد بواسطة آلة حادّة”.

وحسب ما أكدّه مصدر أمني لاذاعة الجوهرة أف أم، بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بالمهديّة، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

يذكر أنّ عملية الطعن جدت نهاية الأسبوع الماضي بين صهرين حيث عمد الجاني إلى الاعتداء على زوج شقيقته البالغ من العمر 33سنة بآلة حادة مما تسبب له في أضرار خطيرة جعلته يقبع في العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية.