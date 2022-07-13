هام-استفتاء 25 جويلية: التمديد في آجال فترة تحيين مراكز الاقتراع..

أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلاغا بخصوص التمديد في آجال فترة تحيين مراكز الاقتراع بالنسبة لعموم الناخبين، بالنسبة للاستفتاء حول الدستور الجديد المقرر ليوم 25 جويلية الجاري.

وجاء في البلاغ أنه تقرر التمديد في تلك الآجال، وذلك بداية من hgيوم الأربعاء 13 جويلية الجاري إلى غاية يوم الخميس 14 من الشهر ذاته بكافة مكاتب التحيين القارة بمقرات الإدارات الفرعية أو مقرات البلديات داخل الجمهورية.

من جهة أخرى، أعلنت الهيئة أنها قررت إتاحة إمكانية قيام الناخب بعمليات التحيين تلك عبر الموقع الالكتروني للهيئة httpss://touenssa.isie.tn ، أو عبر خدمة الهاتف الجوال #194*.