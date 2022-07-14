سليانة-استفتاء: تقدّم بأكثر من 80 بالمائة في أشغال رسم المربّعات بمختلف معتمديات الجهة

بلغت نسبة تقدّم أشغال رسم المربّعات بالأماكن المخصّصة لها بمختلف معتمديات ولاية سليانة أكثر من 80 بالمائة باستثناء معتمدية بوعرادة، وفق ما ذكرته، اليوم الخميس، رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بسليانة منيرة البيار.

وأكدت بيار، في تصريح لـ”وات”، أنه سيتم تفادي هذا الإشكال بمعتمدية بوعرادة وتحديد الأماكن قريبا، ملاحظة أن مساحة الجدران المخصّصة لرسم المربعات بعدد من الأمكنة غير كافية باعتبار وجوبيّة رسم إجمالي 148 مربعا.

وأشارت إلى أن الهيئة الفرعية للانتخابات بسليانة علّقت المذكرة التفسيرية في المكان المخصص لها، في المقابل لم تقم الأحزاب، والجمعيات، والأشخاص الطبيعيين إلى حد اليوم بتلصيق أيّة معلقة.

وأبرزت أن عدد مراكز الاقتراع بلغ بولاية سليانة 188 مركزا بعد حذف 4 مراكز من مجموع 192 مركزا لاحتوائها على أشغال، كما تضمّ الجهة 6 مراكز اقتراع ذات توقيت استثنائي وهي مراكز الاقتراع بمناطق عين بوسعدية من معتمديّة برقو، وقبر الغول بسليانة الجنوبية، والمقرونة، وجلجل، وخنقة زقالاص بالروحية، وبوعبد الله بكسرى.

وأشارت إلى أن تكوين جميع أعضاء مكاتب الاقتراع انطلق يوم الاثنين المنقضي (11 جويلية الجاري) ليتواصل إلى غاية يوم السبت 16 جويلية الجاري، فيما سيستفيد رؤساء مراكز الاقتراع ومساعديهم ورؤساء المكاتب بتكوين ثان بداية من 18 جويلية الجاري بعد أن ضبط الخطط وتوزيعهم على المراكز.

وفي ما يتعلق بحملات الاستفتاء، ذكرت بيار أن جمعية واحدة، و3 أشخاص طبيعيين تقدّموا ببرنامج الحملة التي انطلقت من 3 جويلية الجاري وستتواصل إلى غاية 23 من نفس الشهر، مضيفة أنّ أعوان المراقبة التابعين للهيئة سجّلوا خروقات لجمعية واحدة تمثلت في عدم التصريح بنشاط، واستعمال أطفال قصر في حملة الاستفتاء، حيث تم استدعاء الممثلة القانونية للجمعية وتسليمها تنبيه كتابي.