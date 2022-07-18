سعيد يطلب من وزارة الخارجية مده بقائمة المتمتعين بجوازات سفر دبلوماسية

طلب رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الاثنين ، من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مده بقائمة محينة في كل الأشخاص المتمتعين بجوازات سفر دبلوماسية، وفق بلاغ مقتضب صادر عن رئاسة الجمهورية .

يذكر أن صورة نشرها نجل وزير الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي حاملا بيده جواز سفر دبلوماسي وهو مستعد للسفر أثارت جدلا في صفوف التونسيين وتواترت تساؤلات حول أحقية أفراد عائلات الوزراء التمتع بجواز السفر الدبلوماسي.

ويمكن جواز السفر الدبلوماسي حامله من امتيازات هامة منها تيسير تنقلاته بين الدول وتسهيل مهامه التي كلفته بها الدولة.

وحدد المشرع التونسي أنواع جوازات السفر والشروط القانونية للتمتع بها من خلال القانون عدد 40 لسنة 1975 مؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر حيث قسّمها إلى ثلاث أنواع، جواز السفر الدبلوماسي وجواز السفر الخاص وجواز السفر العادي.

وينص الفصل 9 على “تسلم جوازات السفر الديبلوماسية مجانا من طرف وزير الخارجية لمدة ثلاث سنوات تضبط شروط الحصول عليها والتمديد في صلوحيتها وتجديدها وسحبها بمقتضى أمر” .