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بنزرت:السيطرة على حريق نشب باحدات الوحدات الصناعية المختصة في النسيج بالمنطقة الصناعية في منزل جميل

2022/07/20 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

 

شهدت عشية اليوم المنطقة الصناعية في منزل جميل نشوب حريق بإحدى الوحدات الصناعية المختصة في النسيج، بحسب ما افاد به العميد كمال المليتي المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت .
وبيّن المصدر ذاته ان الحريق نشب في الشبكات العليا للوحدة الصناعية وتمّت السيطرة عليه في الابان من قبل فريق الحماية المدنية ومصالح المؤسسة .
ولاحظ المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت ان جميع العملة بخير ولم يصب منهم أيّ شخص .
يذكر ان المؤسسة تشغل حوالي 650 شخصا وستتولى المصالح ذات الاختصاص تقدير الخساىر المادية ،علاوة على فتح تحقيق بشأن أسباب نشوب الحريق ،بحسب ذات المصدر .

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