سوسة : حالة وفاة و225 إصابة جديدة بكورونا في ولاية سوسة خلال الساعات 24 الأخيرة

سجّلت ولاية سوسة خلال الساعات 24 الأخيرة وفق ما بيّنه التحيين الأخير الصادر عن الإدارة الجهوية للصحة بسوسة حالة وفاة وحيدة و225 إصابة جديدة اظهرتها 472 عيّنة تحليل.

وارتفع بموجب الحصيلة الجديدة عدد الإصابات المسجلة بولاية سوسة الى 75803 إصابة بينما ارتفع مجموع ضحايا الفيروس بالجهة الى 1486 حالة وفاة.

كما ارتفع عدد الحالات النشطة الحاملة للفيروس التاجي الى 4356 من بينها 36 حالة لمرضى يقيمون بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة فيما تطوّر العدد الجملي لحالات الشفاء الى 69961 حالة شفاء.

يذكر أن عدد الاشخاص الذين تلقّوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سوسة بلغ إلى غاية يوم 13 جويلية الجاري 477319 شخص بينما بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الكاملة من التلقيح ضد الفيروس التاجي بالجهة 434491 شخصا