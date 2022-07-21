سليانة: أيمن اليوراوي ينظم خيمة دعائية للدعوة الى التصويت “بنعم” على مشروع الدستور

نظم أيمن اليوراوي (شخص الطبيعي) وعدد من المتطوعين المناصرين لحملته في إطار الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 25 جويلية الجاري، صباح اليوم الخميس، خيمة دعائية بشارع الحبيب بورقيبة بمدينة سليانة بالقرب من السوق الأسبوعية، للدعوة إلى التصويت “بنعم” على مشروع الدستور

وقام وعدد من المتطوعين، بتفسير محتوى فصول الدستور الجديد للمواطنين، وتعليق لافتات تضمنت شعارات “نعم من أجل مستقبل واعد للأجيال القادمة” و”دستور 25 جويلية صوت الحق للجمهورية الجديدة”.

وقال أيمن اليوراوي في تصريح ل”وات” إن “دستور 25 جويلية يستجيب لإرادة الشعب الذي ثار ضد الظلم و الحيف والتمييز ويرسم مستقبلا واعدا للأجيال القادمة” وفق تعبيره.

وبين أنه تم اختيار التصويت ب”نعم” على مشروع الدستور باعتباره “سيوفر كل الوسائل القانونية والمادية للعاطلين عن العمل لبعث مشاريع، إلى جانب توفير الإمكانيات اللازمة للابتكار ولتطوير البحث العلمي” وفق قوله

وقال “نعم من أجل إدارة عمومية وسائر مرافق الدولة في خدمة المواطن على أساس الحياد وبعيدا عن التوظيف الحزبي ولأجل أن يكون الشعب صاحب السيادة ويمارسها عبر مجالس منتخبة”