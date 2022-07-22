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زغوان: تسجيل حالة وفاة جديدة و19 إصابة إضافية بفيروس “كورونا”

2022/07/22 أخبار, المصدر, تونس, مجتمع


سجلت ولاية زغوان اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” لرجل مسن من منطقة الزريبة، ارتفع على إثرها عدد الوفيات في الجهة إلى 475 حالة، حسب إحصائيات الإدارة الجهوية للصحة

وذكر مدير الصحة الأساسية نبيل الورفلي ل”وات” أن المصالح الصحية سجلت اليوم أيضا 19 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من جملة 46 عينة خضعت للتحاليل المخبرية والسريعة بلغت بموجبها نسبة التحاليل الإيجابية 41 فاصل 3 بالمائة وارتفع على إثرها إجمالي الإصابات إلى 13793 حالة منها 3 حالات يخضع أصحابها للعلاج بوحدة “الكوفيد 19” بزغوان

ولفت الورفلي الى ان نسبة الإقبال على التلقيح لأول مرة أو لتعزيز المناعة تظل “ضعيفة جدا”، هو ما يتطلب إجراءات وقائية استثنائية لمنع انتشار عدوى الوباء وتطويقه.

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