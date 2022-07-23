عاجل: تفاصيل القبض على الفتاة التي ألقت رضيعها بمحطة المترو ثم لاذت بالفرار…

إثر العثور وسط الأسبوع على رضيع (ذكر) حديث الولادة متروك بأحد محطات وسائل النقل العمومي بجهة أريانة ،تم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية التابعة للإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية بإدارة الشرطة العدلية وبتكثيف التحريات الميدانية وفق ما أدلى به شاهد عيان وإثر التنسيق مع كافة المستشفيات والمصّحات بالجهة أمكن التعريف بهوية والدته وهي ذات أصول إفريقية ومن مواليد سنة 1996 ، أنجبت مولودها بأحد المستشفيات بجهة أريانة ثم فرّت منه رفقة رضيعها ،كما أكد الطاقم الطبي للمستشفى بأن الملابس التي كان يرتديها المولود حينها هي نفسها التي غادر بها المستشفى.

بمزيد التحريات بعد الكشف عن هوية والدته أمكن القبض عليها حيث اعترفت وأن المولود إبنها ، قامت بإنجابه خارج إطار الزواج ثم تعمدت إهماله والتخلي عنه بأحد المحطات بجهة أريانة لعدم اعتراف والده البيولوجي به.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بها من أجل “إهمال مولد بالطريق العام” و “الولادة خارج إطار الزواج” واتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في شأنها.

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