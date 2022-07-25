اخر مستجدات عملية الاستفتاء..والنسبة العامة للاقبال..

بلغ العدد الجملي للناخبين في الاستفتاء الى حدود السابعة من مساء اليوم الاثنين، مليون و951 ألفا و563 ناخبا داخل البلاد، اي بنسبة 85ر21 بالمائة، وفق ما أعلن عنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.

وأفاد بوعسكر، خلال نقطة اعلامية انتظمت بقصر المؤتمرات بالعاصمة، بأنّ نسق الإقبال شهد ارتفاعا بين الساعة الرابعة والسابعة مساء، وبأن المعطيات الميدانية تؤكد أن النسق مازال متصاعدا الى حين انهاء عملية الاقتراع على الساعة العاشرة ليلا.

كما صرح بأن نسبة الإقبال بالخارج، بلغت الى حدود السادسة مساء 5ر5 بالمائة بدائرة فرنسا 1 و 3ر5 بدائرة فرنسا 2 و6 بالمائة بألمانيا و4 بالمائة بإيطاليا و5ر9 بالامريكيتين وباقي دول العالم و2ر10 بالعالم العربي وبقية الدول.

وذكّر بان عملية الاقتراع ستتواصل الى حدود الساعة العاشرة ليلا في تونس وبمراكز البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، بعد أن تم اتخاذ قرار التمديد في هذا الشأن، في حين انها ستنتهي في حدود الساعة السادسة مساء بباقي المقرات بالخارج.

وأفاد بأن أول مركز اقتراع سجل انتهاء عملية التصويت وانطلاق عملية الفرز هو مكتب سيدناي باستراليا، في حين ان آخر مركز سيغلق أبوابه هو مكتب سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، في حدود الساعة الثانية فجرا.

وأكد بوعسكر، ان انتهاء عملية التصويت ستتبعها عملية الفرز وتعليق القائمات وإمضاء المحاضر، بعد الاطلاع على التقارير التي ستتلقاها الهيئة في خصوص الخروقات المسجلة.