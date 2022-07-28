جندوبة: اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث تقر باستفحال الحرائق وتدعو إلى اليقظة وحماية مصبات الفضلات

أقرت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة، اليوم الخميس، باستفحال الحرائق بالجهة منذ بداية هذه الصائفة خاصة في محيط المدن، ودعت بلديات الجهة إلى إحاطة مصبات الفضلات بسواتر ترابية وتنظيف المسالك الموصلة إليها وتأمين حراستها ووضع صهريج مياه قرب كل مصب ومعدات لضمان سرعة التدخل والإطفاء في حال نشب حريق ما.

ودعت اللجنة خلال اجتماعها الاستثنائي الملتئم اليوم الخميس بمقر ولاية جندوبة، وبعد استماعها لعرض قدمته الإدارة الجهوية للحماية المدنية، إلى اليقظة والحذر وإحكام متابعة ومراقبة عمل حراس الغابات، وإلى ضرورة ضمان جاهزية المعدات اللازمة للتدخل لإطفاء الحرائق.

وكانت الجهة قد عرفت حرائق مختلفة شملت عددا من مصبات الفضلات العشوائية، على غرار مصب غار الدماء ومصب بوسالم، وعدد من الغابات، من بينها غابة “هنشير الزيتون” و”السكاكحة” و”كساب” و”بوهرتمة” وغار الدماء، إضافة إلى مزارع الحبوب وبقايا الحصاد وكميات من العلف والأشجار المثمرة، دون أن تخلف خسائر بشرية.