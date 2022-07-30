الكأس العربية لأقل من 20 سنة: تونس – الجزائر غدا على الساعة السابعة مساء

سيتبارى المنتخب التونسي للاواسط غدا مع نظيره الجزائري في ربع نهائي كاس العرب ( اقل من 20 سنة) بملعب الامير سلطان بن عبد العزيز بمدينة ابها على السابعة مساء بتوقيت تونس( س 19) .

وفي ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي للكأس العربية للاواسط لكرة القدم (أقل من 20 سنة) المقررة يوم الأحد .

– ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها – س 14 و30: السعودية – اليمن

.- ملعب نادي ضمك – س 30ر14 – الأردن – فلسطين

.- ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها – س 19 – تونس – الجزائر

.- ملعب نادي ضمك – س 19 – مصر – المغرب

الدور نصف النهائي (يوم الاربعاء 3 جويلية:

ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها: الفائز باللقاء رقم 1 – الفائز باللقاء رقم 2

ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها: الفائز باللقاء رقم3 – الفائز باللقاء رقم 4 .