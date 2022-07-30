تحويرات على رأس عدد من الإدارات العامة بوزارة الداخلية..#خبر_عاجل

عاجل: هذا ما قرره القضاء في حق معنف والدته بحمام الانف..

”أنا يقظ” تطعن في نتائج استفتاء 25 جويلية..

سليانة: السيطرة بنسبة كبيرة على حريق جبل برقو

الكأس العربية لأقل من 20 سنة:  تونس – الجزائر غدا على الساعة السابعة مساء

2022/07/30 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

سيتبارى المنتخب التونسي للاواسط غدا مع نظيره الجزائري في ربع نهائي كاس العرب ( اقل من 20 سنة) بملعب الامير سلطان بن عبد العزيز بمدينة ابها على السابعة مساء بتوقيت تونس( س 19) .
وفي ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي للكأس العربية للاواسط لكرة القدم (أقل من 20 سنة) المقررة يوم الأحد .

– ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها – س 14 و30: السعودية – اليمن
.- ملعب نادي ضمك – س 30ر14 – الأردن – فلسطين
.- ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها – س 19 – تونس – الجزائر
.- ملعب نادي ضمك – س 19 – مصر – المغرب

الدور نصف النهائي (يوم الاربعاء 3 جويلية:
ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها: الفائز باللقاء رقم 1 – الفائز باللقاء رقم 2
ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها: الفائز باللقاء رقم3 – الفائز باللقاء رقم 4 .

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn