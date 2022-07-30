الكأس العربية لأقل من 20 سنة:  تونس – الجزائر غدا على الساعة السابعة مساء

سيتبارى المنتخب التونسي للاواسط غدا مع نظيره الجزائري في ربع نهائي كاس العرب ( اقل من 20 سنة) بملعب الامير سلطان بن عبد العزيز بمدينة ابها على السابعة مساء بتوقيت تونس( س 19) .
وفي ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي للكأس العربية للاواسط لكرة القدم (أقل من 20 سنة) المقررة يوم الأحد .
– ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها – س 14 و30: السعودية – اليمن
.- ملعب نادي ضمك – س 30ر14 – الأردن – فلسطين
.- ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها – س 19 – تونس – الجزائر
.- ملعب نادي ضمك – س 19 – مصر – المغرب
الدور نصف النهائي (يوم الاربعاء 3 جويلية:
ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها: الفائز باللقاء رقم 1 – الفائز باللقاء رقم 2
ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها: الفائز باللقاء رقم3 – الفائز باللقاء رقم 4 .