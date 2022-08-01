الدورة 56 لمهرجان الحمامات الدولي : أوركسترا بارباس تعود بعد 12 سنة

بعد غياب دام 12 سنة على ركح مهرجان الحمامات الدولي، عادت أوركسترا “بارباس” لتعانق جمهورها بروح الاحتفالية والحماس والحنين في سهرة غلبت عليها أجواء المتعة والرقص على إيقاعات مزيج موسيقي ثري ومنفتح على ثقافات شمال إفريقيا.

تنويعات واختيارات موسيقية تناغمت فيها آلات الايقاع مع القيثارة والدربوكة، أجّجت حماس الجمهور الذي شارك الفرقة رقصاتها وصخبها خاصة مع الأغنية الشهيرة “باب الحديد”.

هذه الفرقة التي برزت في الدائرة الثامنة عشرة بباريس أواخر سنة 1995، ومنذ ذلك التاريخ لم تتردد في ابتكار خليط بين أنواع موسيقية مختلفة كالروك مع القناوة والبلوز بالموسيقى الشعبية الجزائرية، انصهرت في تصور فني يستوعب التأثيرات الموسيقية لكل من ينضم إليها.

وكانت فرقة “بارباس” سخية مع جمهورها حيث فاجأته بعد ختام العرض بعودة أخرى على الركح لترسّخ في نفوس الحاضرين أجواء البهجة والتجذر في التراث الجزائري من خلال أداء أغنية “دور بيها يا الشيباني” للفنان الجزائري الراحل سليم الهلالي.

هذا الحفل الذي يأتي قبيل احتفال أوركسترا”بارباس” بعيد ميلادها السابع والعشرين (في شهر نوفمبر المقبل)، أهدت من خلاله المجموعة الموسيقة جمهورها شحنات من الفرح والأمل والإقبال على الحياة، عاشه كل من سهر أمس في مسرح الهواء الطلق بالحمامات.