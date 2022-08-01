بورصة تونس تنهي حصة الاثنين على ارتفاع بنسبة 2ر0 بالمائة

انهى مؤشر بورصة الاوراق المالية “توننداكس”، حصة الاثنين، مرتفعا بنسبة 2ر0 بالمائة، ليدرك النقطة 2ر7749 وسط حجم معاملات بقيمة 5ر1 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

وكان سهم مجموعة بولينا القابضة الاكثر حيوية خلال الحصة مسجلا ما قدره 36 الف دينار من المعاملات، فيما زاد السهم بنسبة 6 بالمائة الى 540ر9 دينار.

واتسم اداء الشركة التونسية لصناعة الورق، بدوره بالايجاب، ليتقدم بنسبة 4 بالمائة وسعر 750ر6 دينار مسجلا معاملات بقيمة 46 الف دينار.

في المقابل، صنف سهم اسمنت بنزرت، في خانة الاسهم الاضعف اداء خلال الحصة، متراجعا بنسبة 1ر4 بالمائة وسعر 400ر1 دينار، في ظل معاملات هزيلة لم تتخط عتبة الالفي دينار.

وانهت الشركة التونسية لاسواق الجملة، هي الاخرى، منخفضة بنسبة 7ر1 بالمائة الى 300ر5 دينار ومعاملات بقيمة 25 الف دينار.

وتموقع سهم اورو سيكل ضمن الاسهم الاكثر حيوية خلال الحصة، ليزيد بنسبة 5ر1 بالمائة وسعر 35 دينار مغذيا السوق بزهاء 170 الف دينار.