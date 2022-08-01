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انفجار صهريج للمحروقات: ليبيا تطلب المساعدة الطبيّة من تونس

2022/08/01 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

وجه وزير الصحة الليبي بحكومة تصريف الأعمال رمضان أبو جناح اليوم الاثنين 01 أوت 2022 طلبا عاجلا إلى السلطات التونسية من أجل إيفاد طواقم طبية تونسية متخصصة في جراحة الحروق من أجل دعم زملائهم بمستشفى طرابلس الذي استقبل عددا من المصابين في حادثة انفجار صهريج للمحروقات ببلدية بنت بية التابعة لمدينة سبها.

الحادثة الأليمة التي جدت فجر اليوم أسفرت في حصيلة أولية عن مقتل 9 أشخاص (آخرهم توفي عند وصولهم إلى المستشفى) وإصابة 50 آخرين. . هذا وتوقع وزير الصحة الليبي أن تصل التعزيزات الطبية التونسية إلى بلاده مساء اليوم أو صباح يوم غد كحد أقصى

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