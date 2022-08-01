سيدي بوزيد: عدم تسجيل اية إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل تسجيل 123 حالة شفاء



أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، اليوم الاثنين، انه لم يتم تسجيل اية إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في حين تعافى 123 شخصا ليستقر العدد الجملي للإصابات منذ انتشار الفيروس عند 45515 شخصا منها 1078 حالة وفاة و44731 حالة شفاء.

كما تم اليوم رفع 30 عينة للتحليل ليبلغ العدد الجملي للعينات التي تم رفعها منذ انتشار فيروس “كورونا” 147175 عينة.

وبلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود اول امس الاحد حوالي 217257 شخصا، وفق ما أفاد المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد 19” رفيق نصيبي.

ووصل عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم حوالي 121378 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة 18612 شخصا والجرعة الرابعة 792 شخصا، في حين بلغ عدد حالات الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح 227 حالة وكانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.

وذكر نصيبي أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” قد بلغ 261073 شخصا حسب آخر تحيين.