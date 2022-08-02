قابس: تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الثلاثاء،عن تسجيل 44 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” توزّعت إلى 37 اصابة بقابس الجنوبية، و5 إصابات بمطماطة الجديدة، وإصابتين بقابس الغربية، وذلك من مجموع 123 عيّنة تحليل.

وبموجب الإصابات الجديدة، يبلغ العدد الجملي للمصابين بالوباء في الجهة منذ بداية الجائحة 31 ألفا و 894 مصابا من بينهم 31 ألفا و400 شخصا تجاوزوا مرحلة العدوى وأصبحوا غير الحاملين لأعراض سريرية.

هذا ويبلغ عدد الحالات النشيطة بالجهة حاليا 494 حالة تتوزع إلى 243 حالة بقابس الجنوبية، و64 بمارث، و76 بوذرف، و55 بمطماطة الجديدة، و27 بالمطوية، و14 بقابس المدينة، و5 بمنزل الحبيب، و4 حالات بقابس الغربية، و3 حالات بغنوش، وحالتين بمطماطة، وحالة واحدة بالحامة.

هذا وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس 123 إصابة لكل 100 ألف ساكن، فيما يقيم حاليا 13 مريضا بأقسام “كوفيد 19” بمستشفيات الجهة.