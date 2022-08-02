سوسة: تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية

أحصت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، 85 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وذلك بعد معالجة 248 عينة تحليل تم رفعها أمس الاثنين أي بنسبة تحاليل إيجابية تعادل 34 بالمائة، وفق ما جاء في آخر تحيين للنشرة اليومية الصادرة عن الإدارة الجهوية للصحة بسوسة.

وبموجب الإصابات الجديدة، يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالوباء في الجهة، منذ بداية الجائحة، الى 77 ألفا و64 إصابة، منها 1495 حالة وفاة، فيما تماثل 71 ألفا و784 شخصا للشفاء، وما يزال حاليا3785 مصابا قيد المراقبة والمتابعة الطبية.

هذا وقد استقر عدد حالات الإيواء بالأقسام الاستشفائية العمومية والخاصة في حدود 28 مريضا من بينهم 3 مرضى في حالة إنعاش.