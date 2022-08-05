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الطبوبي يفجرها ويحذر: “الوضع متأزم لأبعد الحدود”..#خبر_عاجل

2022/08/05 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قال الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، إن” المعركة اليوم هي معركة اقتصادية واجتماعية”.
وأضاف في تصريح على هامش مسيرة نظمها الاتحاد اليوم على هامش إحياء ذكرى 5 أوت 1947، أن “السيادة الوطنية والقرار الوطني ليست مجرد شعار، لكنها تقوم أساسا على سياسة المصالح والوزن والثقل الاقتصادي لكل دولة”.

وأوضح الطبوبي، أن المنظمة “خاضت إضرابا يوم 16 جوان الماضي دفاعا عن الاستحقاقات الاجتماعية، و أن الهيئة الإدارية الوطنية اتخذت قرارا بتحرّك نضالي في القطاع العام والوظيفة العمومية لم يحدّد تاريخه بعد”.
وتابع أن “أيادي قيادات الاتحاد ممدودة للحوار الجدي والذي من شأنه أن يُفضي إلى نتائج ملموسة، مشيرا إلى أن “الوضع متأزم إلى أبعد الحدود” و محذّرا أيضا من “ثورة البطون الخاوية”

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