اتحاد عمال تونس يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك نحو الأراضي بقطاع غزة لمد يد المساعدة للمدنيين

دعا اتحاد عمال تونس اليوم الاثنين المجتمع الدولي إلى التحرك نحو الأراضي بقطاع غزة لمد يد المساعدة للمدنيين والوقوف الى جانبهم في محنتهم مدينا كل الأنظمة التي تؤيد حق إسرائيل في البقاء على الأراضي الفلسطينية واستقرار أمنها وتخاذل الدول المطبعة في إدانة العدوان الصهيوني

وطالب اتحاد عمال تونس في بيان له جميع المنظمات الدولية وخاصة النقابية منها إلى التحرك والتنديد بالاغتيالات والقتل والأسر في حق الفلسطينيين والتنسيق من أجل تضافر الجهود في سبيل القضية الفلسطينية

وجاء هذا البيان على خلفية تعرض قطاع غزة منذ عصر يوم الجمعة 5 أوت الجاري للقصف الصهيوني المتواصل الذي شن خلاله عديد الغارات الصاروخية وإطلاق وابل من القذائف استهدفت المواطنين الفلسطينيين والأحياء السكنية والأراضي الزراعية

وأكد الاتحاد على ضرورة الوقوف صفا واحدا ضد العدوان الصهيوني لاسترجاع الأراضي المغتصبة وحقوق الشعب الفلسطيني للعيش بسلام فوق أراضيه.

ونبه الاتحاد إلى أن تعزيز سياسة التطبيع التي يتسع مخططها على عديد البلدان خاصة العربية منها من شأنه أن يخرس الأصوات التي تدين جرائم الكيان الصهيوني في حق فلسطين المحتلة ويضعف حقها في الدفاع عنها