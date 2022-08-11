مدنين: تسجيل حالتي وفاة خلال ال24 ساعة الماضية احداهما لوفاة تبلغ من العمر 15 سنة

سجلت الجهة الصحية بولاية مدنين خلال ال24 ساعة الماضية حالتي وفاة بسبب الاصابة بفيروس “كورونا” تعود احدى الحالتين لفتاة (اصيلة جزيرة جربة) تبلغ من العمر 15 سنة، وتحمل امراضا مزمنة، وذلك بعد ان اقامت بالمستشفى الجامعي بمدنين منذ يوم 6 اوت، في حين تعود الحالة الاخرى لشخص يبغ من العمر 55 سنة وغير متلق للتلقيح، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.

وذكر العنز ان الجهة تسجل يوميا حالة وفاة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” ليرتفع اجمالي حالات الوفاة منذ ظهور الوباء الى 1555 حالة .

كما سجلت الجهة 48 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” من بينها حالتان وافدتان احدهما من ليبيا والاخرى من فرنسا والبقية اصابات محلية من جملة 312 عينة رفعتها مختلف مخابر الجهة لتبلغ نسبة الحدوث 15 فاصل 5 بالمائة.

وتوزعت الاصابات المحلية بين بن قردان ب22 اصابة و9 حالات بمدنين الجنوبية و4 حالات بجرجيس و3 اصابات بكل من مدنين الشمالية وسيدي مخلوف وجربة ميدون واصابتان (02) بجربة حومة السوق، ليرتفع العدد الجملي لاصابات هذا الفيروس الى 56 الفا و483 اصابة.

ويقيم 12 مصابا بالمستشفيات العمومية ومنهم 9 مصابين بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة فيما يقيم بالمصحات الخاصة 10 مصابين.