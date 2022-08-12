قريبا إطلاق منصة رقمية لمتابعة العرائض الخاصة بالتونسيين بالخارج

أفاد ديوان التونسيين بالخارج بأنه يستعد قريبا لإطلاق منصة رقمية بهدف متابعة العرائض الخاصة بالتونسيين بالخارج

ولفت ديوان التونسيين بالخارج في بلاغ له الى أن هذه المنصة ستتولى قبول العرائض المقدمة من قبل أفراد الجالية التونسية بالخارج ومتابعة مختلف مراحل معالجتها ورقمنة الإجراءات الإدارية وتقليص آجال إسداء الخدمات الموجهة إلى التونسيين بالخارج وعائلاتهم وذويهم

وأضاف الديوان أنه بإمكان المتعاملين مع مصالحه إيداع ملفاتهم وعرائضهم بمصالحه المركزية أو بالمندوبيات الجهوية للديوان بكامل ولايات الجمهورية ولدى الملحقين الإجتماعيين بالبعثات الديبلوماسية والقنصلية بالخارج، إلى حين إطلاق المنصة