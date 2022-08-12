فرع رابطة حقوق الانسان بجندوبة يطالب بالإفراج عن رئيسة بلدية طبرقة..

يزعم معالجتهن بالرقية الشرعية ثم يغتصبهنّ ويصورهنّ للإبتزاز..وهذه التفاصيل..

بينهما فتاة تبلغ 15 سنة: حالتا وفاة بكورونا و48 إصابة جديدة في مدنين

لجنة التّحاليل الماليّة عالجت 1538 ملفا تعلقت بتصاريح المعلومات المشبوهة

قريبا إطلاق منصة رقمية لمتابعة العرائض الخاصة بالتونسيين بالخارج

2022/08/12 أخبار, المصدر, تونس, سياسة

أفاد ديوان التونسيين بالخارج بأنه يستعد قريبا لإطلاق منصة رقمية بهدف متابعة العرائض الخاصة بالتونسيين بالخارج

ولفت ديوان التونسيين بالخارج في بلاغ له الى أن هذه المنصة ستتولى قبول العرائض المقدمة من قبل أفراد الجالية التونسية بالخارج ومتابعة مختلف مراحل معالجتها ورقمنة الإجراءات الإدارية وتقليص آجال إسداء الخدمات الموجهة إلى التونسيين بالخارج وعائلاتهم وذويهم

وأضاف الديوان أنه بإمكان المتعاملين مع مصالحه إيداع ملفاتهم وعرائضهم بمصالحه المركزية أو بالمندوبيات الجهوية للديوان بكامل ولايات الجمهورية ولدى الملحقين الإجتماعيين بالبعثات الديبلوماسية والقنصلية بالخارج، إلى حين إطلاق المنصة

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn