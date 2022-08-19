توننداكس يختتم معاملات الأسبوع ببورصة تونس على ارتفاع بنسبة 6ر1 بالمائة

اختتمت بورصة الأوراق المالية بتونس معاملات الأسبوع ، الممتد من 15 الى 19 اوت 2022، على ارتفاع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 6ر1 بالمائة، ليصل إلى مستوى 55ر7930، ليحسن من أدائه، منذ بداية سنة 2022 بنسبة 6ر12 بالمائة، وفق الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق المالية”.

وفي ظل غياب المبادلات في شكل كتل طيلة الأسبوع ، تم تسجيل معاملات بقيمة 5ر12 مليون دينار، وليكون سهم اوروسيكل الأكثر تداولا طيلة الأسبوع .

وعاد أفضل أداء خلال الأسبوع إلى سهم الشركة التونسية للبنك، بنسبة 7ر11 بالمائة، ليقفل الأسبوع على سعر 300ر4 دينار، في ظل مبادلات بقيمة 1 مليون دينار.

وتموقع سهم مجمع بولينا القابضة في خانة الاسهم الأكثر ربحا، ليختتم الاسبوع متطورا بنسبة 9ر9 بالمائة وسعر 750ر10 دينار، مراكما معاملات بقيمة 57 ألف دينار.

في المقابل، صنف سهم المغرب الدولي للاشهار ضمن الأسهم الأكثر تراجعا طيلة الأسبوع بنسبة 6ر13 بالمائة وأقفل عند سعر 190ر0 دينار، دون تسجيل أي مبادلات.

وتدحرج سهم سرفيكوم، بدوره، بنسبة 5ر8 بالمائة وسعر 860ر0 دينار، في ظل مبادلات ضعيفة جدا لم تتخط عتبة الألفي دينار.

وحصل سهم اوروسيكل على نصيب الأسد خلال الأسبوع ، مستحوذا على مبادلات بقيمة 9ر1 مليون دينار، أي بنسبة 7ر15 من المبادلات الجملية للأسبوع .