نابل: أطباء مجمع طب الشغل لولاية نابل يشرعون في إضراب بـ3 أيام

دخل أطباء مجمع طب الشغل لولاية نابل، اليوم الثلاثاء، في إضراب عن العمل بـ3 أيام 23 و24 و25 اوت الجاري، وذلك لمطالبة مجلس ادارة المجمع بتسوية العلاقات الشغلية للاطباء والعاملين من خلال سنّ نظام داخلي ينظّم العلاقات الشغليّة بهذه المؤسسة التي أُسست منذ أكثر من 5 عقود.

وأشارت عضو نقابة اطباء مجمع طب الشغل لولاية نابل، ايناس الاندلسي، في تصريح لـ”وات”، على هامش وقفة احتجاجية نظّمتها النقابة اليوم أمام مقر مجمع طبّ الشغل بنابل، الى ان الدخول في اضراب عن العمل بـ3 ايام جاء بعد سلسلة من الجلسات وبعد تأجيل الاضراب في 3 مناسبات بعد ان “باءت كل محاولات ايجاد حلول لوضعية الاطباء العاملين بالمجمع بالفشل، وبعد رفض مجلس ادارة المجمع التفاعل مع مطالب الاطباء”.

وأوضحت، بخصوص الاشكاليات الادارية، أن مؤسسة مجمع طبّ الشغل لولاية نابل تفتقد الى نظام داخلي ينظّم العلاقات الشغليّة والاداريّة للعاملين بالمؤسسة سواء من الأطباء أو العمال، بالاضافة الى اقرار تسميات وظيفية قالت إنه “لا علاقة لها بقانون المجامع العام”، بالاضافة الى افتقاد جملة من الخطط الوظيفيّة ومن بينها غياب خطة الطبيب المنسّق او الممرضين او السكرتير الطبي، “بينما يتولى الطبيب القيام بكل هذه المهام”، وفق تأكيدها.

وتابعت “ان اطباء المجمع يعانون من الهرسلة والتي تبرز بالخصوص بتولي 14 طبيبا يعملون بالمجمع وفق عقود تجدد سنويا على انجاز اعمال التغطية الصحية الوقائية لمجموع 66 الف عامل سنويا بمختلف معتمديات ولاية نابل”، على حدّ قولها.

ولاحظت الاندلسي ان الاطباء يتحمّلون أعباء النّقص في الموارد البشرية لا سيما في ظلّ عدم تعويض من أحيلوا على التقاعد، بالإضافة إلى ضغط العمل تحت نظام العقود السنوية، مبرزة ان الوضع زاد تعقيدا بعد ” ان طردت احدى الطبيبات اللاتي تعملن بالمجمع منذ 8 سنوات مباشرة بعد تكوين نقابة أطباء مجمع طب الشغل بنابل التابعة للاتحاد الجهوي للشغل”.

وأبرزت ان المجمع “أقدم على عملية طرد تعسفي لزميلتهن عضو النقابة منذ منتصف شهر جويلية رغم انها كانت من بين المكرّمين للجهود المبذولة خلال حملة التلقيح ضد “كوفيد” ومن قبل عديد المؤسسات التي عملت بها”، مؤكدة ان عملية الطرد كانت ” تعسفية” خاصة وانها لم تحترم، وفق تقديرها، “القوانين المنظّمة لعملية الاستغناء عن الاطباء وإنهاء عقودهم”.

وطالبت عضو نقابة أطباء مجمع طب الشغل بنابل السلط الجهوية والمركزية بالتدخل العاجل لايجاد حل للإشكاليات التي يواجهها الاطباء بمجمع طب الشغل بنابل بعد أن توترت العلاقات الشغلية بسبب “تعنّت مجلس الادارة ورفضه لأي حوار يخرج بحلول عملية”.