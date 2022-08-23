على هامش احتضان تونس لقمة تيكاد 8: العاصمة تعيش على وقع مجموعة من الانشطة الشبابية و الرياضية

عاشت العاصمة مساء يوم الثلاثاء على وقع عدد من الانشطة والرياضية والشبابية وذلك بمناسبة احتضان تونس اشغال القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بافريقيا (تيكاد8) يومي 27 و 28 اوت الجاري ببادرة من جمعية الصداقة التونسية اليابانية واشراف سفارة اليابان بتونس.

واشار شينزوكي شيميزو سفير اليابان بتونس لدى مواكبته هذه الانشطة التي احتضنتها ساحة اليابان بالعاصمة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء الى ان “تنظيم مثل هذه التظاهرات يؤكد مدى انخراط كل الاطراف في تونس لانجاح قمة (تيكاد8) من خلال اقامة عدد من العروض والانشطة سواء الشبابية او الرياضية او الثقافية والتي من شانها تعزيز العلاقات بين اليابان وتونس ومختلف البلدان الافريقية التي ستسجل حضورها في اشغال القمة المرتقبة”.

واضاف السفير “ان احتضان ساحة اليابان بالعاصمة هذه الانشطة يقيم الدليل على رمزية هذا الفضاء الجميل والذي نحرص على جعله متنفسا للمواطنين من خلال مرافقه المختلفة”.

وتابع “لقد حرصنا بمعية الجانب التونسي على اعادة تهيئة هذه الحديقة لتكون في مستوى التطلعات ومؤهلة لاستضافة مثل هذه الفعاليات التي تجعلنا نعيش اجواء (تيكاد8) قبل انطلاقتها الرسمية يوم السبت القادم”.

ومن جهتها، اوضحت فاطمة الفوراتي عن جمعية الصداقة التونسية اليابانية ان “الجمعية اتخذت توجها منذ مدة لمواكبة فعاليات (تيكاد8) بطريقة خاصة من خلال فكرة بعث “العاب تيكاد” على شاكلة “ألعاب الكومنولث” حتى تضطلع الرياضة بدورها الجوهري في تعزيز العلاقات التونسية اليابانية لاسيما بمناسبة الحدث المرتقب وذلك بتنظيم عدد من الالعاب على غرار كرة اليد وكرة الطائرة الى جانب اختصاصات وعادات ثقافية يابانية مثل الكيندو وفن تنسيق الزهور “ايكيبانا”.

وتابعت ان “الجمعية سعت بمناسبة قمة “تيكاد8″ الى معايشة الحدث بطريقتها الخاصة من خلال هذه العروض الشبابية والرياضية وفسح المجال للجمهور من اجل متابعتها حتى يكون الانخراط والترويج للحدث المنتظر عبر كل المجالات و الانشطة”.

يذكر ان تونس تعيش على وقع مجموعة من التظاهرات الثقافية والعلمية و الشبابية والرياضية على هامش احتضانها فعاليات القمة الثامنة لمؤتمر اليابان الدولي للتنمية بافريقيا يومي 27 و 28 اوت الجاري.