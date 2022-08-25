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“الفيفا سيتصدى في المستقبل لجميع مظاهر استهداف اللاعبين”

2022/08/25 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضرورة وقوف الجميع صفا واحدا في وجه العنصرية والتمييز والعنف، مشددا على أن هيئته ستتصدى في المستقبل لجميع مظاهر استهداف اللاعبين.
وأشار إنفانتينو، خلال مشاركته، في ندوة حول مكافحة العنصرية والعنف ضد كرة القدم نظمها اتحاد كرة القدم البرازيلي عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى الإجراءات المفصلة التي سيتخذها الاتحاد الدولي للعبة لحماية اللاعبين من خطابات الكراهية المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، معربا عن شعوره بالصدمة من الطريقة التي يمكن فيها للجماهير أن تنقلب ضد لاعبيها من فرقها المفضلة.
وأبرز أنه تقع على عاتق كرة القدم مسؤولية حماية اللاعبين الذين يخلقون الكثير من المتعة والسعادة للجميع من خلال عروضهم على الملاعب، مؤكد أن /فيفا/ لن يتقاعس، بالتعاون مع شركائه، في العمل على استئصال العنصرية والتمييز والعنف بأي شكل كان وأينما وجد.
وأعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في كلمته خلال الندوة، عن تفاؤله بمستقبل التعامل مع هذه الظاهرة لاسيما في ظل إقرار الجميع بالتصدي لها،ومعاقبة مرتكبيها في جميع المناطق.
ر-حسني-امين

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