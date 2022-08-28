تيكاد8: تونس واليابان توقعان مذكرة تفاهم لاعداد مجموعة من المشاريع في عديد القطاعات

وقع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد والرئيس المدير العام لشركة تويوتا تسوشو اليابانية ايشيرو كاشيتاني ،اليوم الاحد، مذكرة تفاهم لاعداد مجموعة من المشاريع في عديد القطاعات على غرار البنية التحتية والطاقة المتجددة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وقطاع غيار السيارات والصحة والمواد الخام وتحويلها.

وأبرز عيد، في تصريح اعلامي، بمدينة الثقافة، على هامش انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الافريقية يومي 27 و 27 اوت الجاري، على اهمية الشراكة والتعاون مع شركة تويوتا تسوشو اليابانية التي تمتلك العديد من الطاقات الاستثمارية في مجالات مختلفة، وهو ما يضمن شراكة مثمرة وناجعة.

وبين وزير الاقتصاد، بان تونس تمتلك العديد من الميزات التفاضلية التي تهم هذه المجموعة الدولية والمستثمرين اليابانيين بشكل عام، والمتمثلة اساسا في توفر الكفاءات البشرية وهو عنصر هام لنجاح الاستثمارات وتطور المشاريع، فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز والبنية الاساسية التي تخول لهذه الشركات استهداف السوق الافريقية.

واعتبرسعيد في ذات السياق، ان تطور الاقتصاد الياباني يجعل هذا البلد يعطي قيمة علمية مضافة لجل الاستثمارات في افريقيا نظرا لاهمية هذه المنطقة على المدى البعيد، مشددا على وجوب استغلال تونس لمؤتمر تيكاد8 وللاستثمارات المشتركة والفرص المتاحة للاستثمار في الاسواق الافريقية ومزيد استهداف هذه الاسواق الواعدة، علاوة على العمل على عقد عديد اللقاءات مع رجال الاعمال اليابانيين ووضع اسس متينة للتفاوض واجراء حوارات حول امكانية الاستثمار خلال الثلاث سنوات القادمة.

من جانبه، اكد الرئيس المدير العام لشركة تويوتا تسوشو اليابانية ايشيرو كاشيتاني، حرص اليابان على عقد شراكات مع تونس والمساهمة في تنميتها عبر سلسلة المشاريع المزمع احداثها في عديد القطاعات الحيوية.