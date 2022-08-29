بطولة افريقيا للامم للوسطيات للكرة الطائرة: المنتخب التونسي يفوز على نظيره المغربي 3-صفر

تمكن المنتخب التونسي للوسطيات للكرة الطائرة من التفوق مساء اليوم الاثنين على نظيره المغربي بنتيجة 3-صفر تفاصيلها 25-14 و 25-19 و 25-13 في المباراة التي جمعت بينهما بقاعة عيسى بقليبية في اطار الجولة الاولى من منافسات البطولة الافريقية للامم.

وفي ما يلي النتائج المسجلة اليوم الاثنين وبقية برنامج البطولة :

مصر / الكامرون صفر/3 (23/25-21/25-14/25)

تونس / المغرب 3/صفر (14/25-19/25-25/13)

الثلاثاء 30 اوت 2022 :

16.00- الكامرون- المغرب

18.00- تونس- مصر

الاربعاء 31 اوت 2022 :

16.00- مصر / المغرب –

18.00- تونس – الكامرون

الخميس 1 سبتمبر 2022 : يوم راحة

الجمعة 2 سبتمبر 2022 : نصف النهائي

السبت 4 سبتمبر 2022 : ترتيب (3-4) ومباراة النهائي