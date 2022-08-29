فرقة البحرية للديوانة بالمهدية تقوم ضبط قطعة أثرية مهربة على متن مركب صيد بحري

تمكنت الفرقة البحرية للديوانة بالمهديّة من ضبط قطعة أثرية تعود للحقبة الرومانية إثر تعقب مركب للصيد البحري أظهر عمل استعلامي إستعماله في تهريب بضائع محجرة عبر البحر.

وتمّ تشكيل دورية تابعة للفرقة البحرية المهدية لتفتيش المركب، عند دخوله إلى ميناء الصيد البحري بالمهدية. وأفضت عملية التفتيش إلى التفطن إلى وجود جرّة يشتبه أنها من الآثار من الحقبة الرومانية كبيرة الحجم مخفية في مقدمة المركب.

وأشارت الديوانة، في بلاغ صادر عنها، أنّه تمّ تحرير محضر في الغرض والإذن، إثر استشارة النيابة العمومية، بإحالة الملف إلى مصالح الحرس البحري بالمهدية لإتمام بقيّة إلاجراءات.