الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون أجل تطوير قطاع الصحة في تونس

عبّر مدير عام الوكالة اليابانيّة للتعاون الدّولي لشرق المتوسّط وأوروبا هديكي ماتسونجا، عن استعداد الوكالة لتعزيز التّعاون مع تونس في تطوير قطاع الصحة بما يتلاءم مع متطلباته، وذلك لدى لقائه بوزير الصحة علي مرابط.

جاء ذلك، اثر اجتماع عقد بمقر وزارة الصحة في اطار الفعاليات الموازية لندوة طوكيو الدّوليّة للتّنمية بإفريقيا “تيكاد 8” التي انعقدت بتونس يومي 27 و28 أوت، وفق ما ذكرته الوزارة في بلاغ لها اليوم الاثنين.

وتطرق اللّقاء، الذي حضره ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تونس شو هاي أوينو استعراض الى واقع التعاون بين تونس و الوكالة اليايانية للتعاون الدولي وتدارس الطرفان سبل تنفيذ مشاريع الشّراكة التّونسيّة واليابانيّة في المجال الصحّي.

وثمّن الوزير، بالمناسبة دور الوكالة اليابانيّة للتّعاون الدّولي لمعاضدة مجهودات وزارة الصحّة لمجابهة كوفيد-19 ومساهمتها في تمويل عديد المشاريع القائمة بين الجانبين، مشيرا، الى أهمية الفرص التي طرحتها ندوة “تيكاد 8” من أجل تطوير الشراكة وتنويعها بين تونس واليابان خاصّة في مجالي طبّ القلب والبيولوجيا الطبية.