رئيس الدولة يؤكد أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ممارسات الاحتكار

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الثلاثاء، لدى استقباله وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، على أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيادي أمام ممارسات الاحتكار، التّي اعتبرها أنّه ترتقي إلى مرتبة الجرائم.

وأكّد رئيس الجمهوريّة، خلال اللقاء، الذّي خصّص للإرتفاع المشطّ للأسعار والمضاربة غير المشروعة في عديد الموّاد على أنّه “لن يترك الشعب التونسي لهؤلاء، الذّين يعبثون بحقّه في الحياة الكريمة، ولا بدّ من التطبيق الصارم للقانون”.

كما شدّد على أن “الارتفاع غير المقبول للأسعار مقصود من قبل جهات معلومة تسعى إلى تأجيج الأوضاع بكلّ الوسائل منها افتعال الأزمات في كلّ القطاعات، ولم يسلم أي قطاع من هذه الأزمات المتعاقبة والمفتعلة، فمرّة أزمة في الماء وأخرى في الدواء ومرّة في مواد غذائية ومرة في الأدوات المدرسية”.