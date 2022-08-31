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صفاقس: زيارة الى سوق الجملة للخضر والغلال وسوق الأسماك

2022/08/31 أخبار, المصدر, تونس, مجتمع

ادى والي صفاقس فاخر الفخفاخ، فجر اليوم الاربعاء، زيارة غير معلنة الى سوق الجملة للخضر والغلال بطريق قابس وسوق الجملة للأسماك بميناء الصيد البحري، قال خلالها أن “القانون سيطبق بصرامة على المحتكرين والمضاربين وممارسي الغش”.

وجاء في الصفحة الرسمية لولاية صفاقس أن الزيارة تاتي “أمام الشطط الحاصل في اسعار العديد من المواد الاستهلاكية للمواطن وسعيا إلى البحث عن السبل الكفيلة للضغط عليها”، وللاطلاع على عملية التزود والتزويد ومؤشر الأسعار بهذا الفضاء، كما تم الاستماع إلى مشاغل المتعاملين مع السوق من وكلاء البيع والتجار بالتفصيل.

ودعا الفخفاخ المتعاملين مع السوق إلى عقد جلسات متتالية بمقر الولاية اليوم لإيجاد الحلول واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرتي الاحتكار والمضاربة وتكثيف المراقبة مع التفكير في الخزن الاحتياطي والاقتصادي لبعض المواد التي سوف ترتفع أسعارها خارج الموسم.

وتم خلال الزيارة إلى سوق الجملة للأسماك بميناء الصيد البحري بصفاقس، تفقد عمليات التزود والتزويد بكميات الأسماك الواردة على السوق، والاستماع الى الباعة والتجار عن كيفية الضغط على الأسعار.

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