صفاقس: استعدادات جارية لتوفير المستلزمات المدرسية لفائدة 154 تلميذا وتلميذة من محضوني قرية الأطفال “أس و أس” محرس

أعلنت قرية أطفال “أس و أس” محرس، في بلاغ صحفي أصدرته، اليوم الخميس، أنها تستعد لتوفير المستلزمات المدرسية لفائدة 154 تلميذا وتلميذة من محضوني قرية وذلك بمناسبة العودة المدرسية الجديدة 2022-2023.

وأفادت أنها تنظّم لهذا الغرض يوم الأحد 4 سبتمبر الجاري بمقر القرية في مدينة المحرس حملة تضامنية تحت عنوان “بالعلم نشيّد الوطن”، تهدف بالأساس إلى توفير مستلزمات السنة الدراسية الجديدة من ميدعات، ومحافظ، وأدوات مدرسية لـفائدة 154 تلميذ وتلميذة (من المنتسبين للقرية في سن الدراسة) من مختلف المستويات (ابتدائي وإعدادي وثانوي)، وهو ما تقدّر كلفته الإجمالية بحوالي 30 ألف دينار.

كما تهدف الحملة إلى حشد الدعم المادي الخاص بتأمين احتياجات الأطفال المدرسية خلال السنة الدراسية بمبلغ شهري قيمته 50 دينارا بالنسبة للتلميذ و300 دينار للطالب.

وقالت إدارة القرية إنها “إذ تدعو أصحاب الخير والمؤسسات الاقتصادية ومكوّنات المجتمع المدني إلى التفضّل بتقديم تبرعاتهم ضمن حملة “بالعلم نشيّد الوطن”، تؤكد لهم أن في تبرعاتهم مؤازرة ثمينة لعملها ومساهمة جليلة في إدخال الفرحة والسرور على أبنائها سواء المدمجين داخل القرية، أو داخل العائلات المدرجة ضمن برنامج “دعم الأسرة وحماية الأطفال من الإهمال”.

وذكر البلاغ الصحفي بالفتوى التي كان أصدرها سماحة مفتي الجمهورية التونسية والتي تجيز دفع أموال الزكاة لقرى الأطفال “أس و أس” والتي تبرع على إثرها عدد كبير من المواطنين بزكاتهم لفائدة أبناء القرية بواسطة التحويلات البنكية.

كما ذكّر بمنح قانون المالية لسنة 2020 امتيازا جبائيا للشركات والمؤسسات التي تتبرع لقرى الأطفال “أس و أس” حيث يقع خصم المبلغ الجملي المتبرع به من أساس الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات دون سقف.

ووضعت إدارة القرية على ذمة المتبرعين والداعمين مباشرة أو عن بعد عددا من الوسائل والقنوات منها الحساب البنكي الخاص بها وتطبيقة البريد التونسي D17وشقاقة “بالعلم نشيّد الوطن” على موقع cha9a9a.tn.