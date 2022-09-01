البطولة الانقليزية الاكثر انفاقا اوروبيا في صيف 2022



تتصدر البطولة الإنقليزية لكرة القدم قائمة البطولات الأوروبية الأكثر إنفاقًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2022 من أجل الإستعداد للمنافسة على جميع الألقاب بموسم 2022-2023 وفق التقرير الذي نشرته اليوم الخميس شبكة ” ترانسفير ماركت ” المتخصصة في اسعار اللاعبين.

وبهذا الخصوص، نشرت هذه الشبكة قائمة تضم 10 بطولات أوروبية هي الأكثر إنفاقًا في إنتقالات صيف 2022 على رأسها البطولة الإنقليزية الممتازة التى بلغت نفقاتها هذا الصيف اكثر من 2 مليار يورو.

وجاء ترتيب قائمة البطولات الأوروبية الأكثر إنفاقًا في انتقالات صيف 2022 على النحو التالي :

— البطولة الإنقليزية – 2.02 مليار يورو

— البطولة الإيطالية – 723 مليون يورو

— البطولة الألمانية – 474 مليون يورو

— البطولة الإسبانية – 447 مليون يورو

— البطولة الفرنسية – 440 مليون يورو

— البطولة البرتغالية – 165 مليون يورو

— البطولة الهولندية – 163 مليون يورو

— البطولة البلجيكية – 113 مليون يورو

— البطولة التركية – 96 مليون يورو

— بطولة الدرجة الأولى الإنقليزية – 82 مليون يورو