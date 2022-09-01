توننداكس ينهي حصّة الخميس على ارتفاع بنسبة 33ر0 بالمائة

أنهى “توننداكس” حصّة، الخميس، على ارتفاع بنسبة 33ر0بالمائة، مدركا النقطة 69ر8133، وسط حجم تداول بقيمة 4ر11 مليون دينار، وساهم تبادل كتلة بقيمة 4ر1 مليون دينار لسهم تامينات مغربية في اضفاء حركية على التبادل، وفق معطيات لشركة الوساطة بالبورصة “التونسيّة للأوراق المالية”.

وتصدر سهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة، قائمة الارتفاعات، بعد أن زاد سعره بنسبة 6ر5 بالمائة لتبلغ قيمته 510ر1 دينار، وسط مبادلات بقيمة 8 الاف دينار.

وتطوّر سهم الشركة العصرية للرخام بنسبة 6ر5 بالمائة وأقفل عند سعر 950ر0 دينار، في ظل مبادلات بقيمة 8ر11 الاف دينار.

في المقابل، كان سهم سيتي كار الاكثر خسارة خلال الحصة، بنسبة 5ر4 بالمائة وأقفل سعره في حدود 510ر10 دينار، ومبادلات بقيمة 7 الاف دينار.

وتقهقر سهم بي هاش للايجار بنسبة 4 بالمائة ووبلغ مستوى 660ر1 دينار ولم يتمكن السهم من جذب سوى الفي دينار.

وكان سهم شركة شركة المنتجات الصحية “ليلاس”، الاكثر تبادلا خلال الحصة، اذ استحوذ على قيمة 4 مليون دينار من المعاملات، أي حوالي 35 بالمائة من إجمالي المبادلات.