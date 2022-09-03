الإعلان عن إطلاق برنامج تأشيرة الأعمال الأمريكية بين تونس والولايات المتحدة

أوردت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بتونس، اليوم الجمعة، أن القائمة بأعمال السفارة، “ناتاشا فرانشيسكي”، انضمت إلى أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بتونس، للإعلان عن إطلاق برنامج تأشيرة الأعمال الأمريكية في 31 أوت المنقضي.

وسيتمكن أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بتونس، من خلال هذا البرنامج، من طلب مواعيد تأشيرة عاجلة لرحلات العمل إلى الولايات المتحدة، بحسب المصدر ذاته.

ويهدف برنامج تأشيرة الأعمال الأمريكية إلى زيادة توسيع العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وتونس من خلال مساعدة أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بتونس على تطوير علاقاتهم مع نظرائهم رجال الأعمال الأمريكيين.

وصرحت القائمة بالأعمال “ناتاشا فرانشيسكي”، بالمناسبة، أن “هذا التعاون بين السفارة الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية بتونس يعد وسيلة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية بيئة الأعمال النشيطة في تونس”.

من ناحيته، أبرز رئيس غرفة التجارة الأمريكية بتونس، الناصر الحيدوسي، أهمية الشراكة مع سفارة الولايات المتحدة في برنامج تأشيرة الأعمال الجديد، والذي قال إنه “يدعم بشكل مباشر جهود غرفة التجارة الأمريكية المبذولة لزيادة الاستثمار الأمريكي في تونس”.

وغرفة التجارة الأمريكية بتونس، هي منظمة غير حكومية تم تم إنشاؤها سنة 1989، وتتمثل مهمتها في تشجيع الروابط بين رجال وسيدات الأعمال والشركات في تونس والولايات المتحدة الأمريكية لتطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.