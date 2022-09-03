الفاو تنظم بالتعاون مع وزارة الفلاحة دورة تدريبية إقليمية حول تربية الأحياء المائية

تنظم الهيئة العامة لمصائد البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة العالمية للأغذية والزراعة (الفاو) بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري دورة تدريبية إقليمية حول تربية الأحياء المائية بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود لفائدة 20 شابة من 15 دولة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 05 و12 سبتمبر 2022.

وأوضحت المنظمة ، وفق ما نشرته، السبت، أن هذا التدريب يهدف إلى تسليط الضوء على آخر التطورات في مجال تربية الأحياء المائية من حيث الممارسات الجيدة والجهود التي يبذلها جميع المتداخلين في هذا النشاط من إدارات ومهنة ومنظمات غير الحكومية.

و تم اقرار تنظيم هذه التظاهرة بتونس، عملا بالتوصيات المنبثقة عن الملتقى الثاني عشر للجنة العلمية الاستشارية لتربية الأحياء المائية المنعقدة بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية خلال شهر جوان 2022.