مجلس الوزراء يصادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الرئاسية

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، السبت، بقصر الحكومة بالقصبة، تحت اشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان،على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الرئاسية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وصادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعةُ إنجاز المشاريع العمومية والخاصة، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 11 أوت 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لديوان الحبوب للمساهمة في تمويل مشروع الاستجابة لصمود الأمن الغذائي.

كما صادق المجلس على مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الداخلية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، ومشروع أمر يتعلق بإحداث برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتمت المصادقة كذلك، على مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1210 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني للاعتماد وطرق تسييره، ومشروع أمر يتعلق بضبط معايير وإجراءات اعتماد هياكل تقييم المطابقة، ومشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص وضبط تنظيمها وطرق سيرها.

وصادق الجلس أيضا على مشروع أمر يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بولاية منوبة ولازمتين لإنجاز الخط الحديدي السريع ومشروع أمر يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية نابل لازمة لتهيئة الطريق المحلية رقم 604 الرابطة بين منزل تميم وأزمور من النقطة الكيلومترية 00 إلى النقطة الكيلومترية 21.5 (انتزاع جزئي)

وتمت المصادقة على مشروع أمر يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بولاية القيروان لازمة لإنجاز مشروع توسيع الطريق الوطنية عدد 2 بالنقطة الكيلومترية 117 + 800 على مستوى بئر الهويدي ومشروع أمر يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية بن قردان ولاية مدنين لازمة لإنجاز مشروع إضافة الممر الفوقي OA 61 مكرر بالطريق السيارة أ1 مدنين – رأس الجدير وتوابعها.

كما تولى المجلس المصادقة على مشروع أمر يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بمعتمدية مدنين الجنوبية ولاية مدنين لازمتين لمشروع إنجاز الممر العلوي OA 40 مكرر بالطريق السيارة أ1 مدنين – رأس الجدير.