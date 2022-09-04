هذا ما قرّرته وزارة الداخليّة بخصوص اعتداء نقابيّين أمنيّين على أعوان وزارة الداخليّة

العودة المدرسية والجامعية: شركة نقل تونس تخصص 550 حافلة و80 عربة مترو لتامين نقل الحرفاء

مواجهات بين أمنيّين وغاز مسيل للدموع في صفاقس (فيديو)

عاجل: الهوية الكاملة للإرهابيين الثلاثة الذين تمّ القضاء عليهم بالقصرين

البنك المركزي التونسي: مداخيل الشغل المتراكمة تسجل الى موفى اوت زيادة ب16 بالمائة

2022/09/04 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

زادت مداخيل الشغل المتراكمة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022، بنسبة 16 بالمائة لتصل الى 6 مليار دينار مقابل 5.1 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، وفق بيانات البنك المركزي التونسي نشرها السبت.

كما تجاوزت المداخيل السياحية المتراكمة 2.6 مليار دينار، بزيادة قدرها 82 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
واظهرت احصاءات البنك المركزي ارتفاعا طفيفا على مستوى مجموع المعاملات في السوق ما بين البنوك بنسبة 8 بالمائة لتستقر في حدود 1.6 مليار دينار.

في المقابل، تراجعت خدمة الدين الخارجي المتراكمة بنسبة 32 بالمائة لتصل الى مستوى 5.6 مليار دينار.
أما الموجودات الصافية من العملة الأجنبية، فقد بلغت 24.2 مليار دينار، في 2 سبتمبر 2022، مقابل 20.1 مليار دينار ، في نفس التاريخ من سنة 2021.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn