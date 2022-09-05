شكري حمادة يكشف تفاصيل مداهمة خيام اعتصام الأمنيين..

قال الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة، اليوم الإثنين،، إنه تم “غلق كل صفحات النقابات الامنية على الفايسبوك ثم مداهمة خيام الإعتصام”.

وعبر المتحدث في تصريح لشمس آف آم عن استغرابه من عملية غلق الصفحات قبل دقائق من عمليات المداهمة للخيام، لافتا النظر إلى أنه تم تسخير قوات امنية كبيرة لعمليات المداهمة المتزامنة في كافة ولايات الجمهورية .

وأكد حماد ان النقابات الامنية لم تغلق باب التفاوض مع سلطة الإشراف ولا مع الحكومة ، تعقيبا منه على تصريحات الناطقة بوزارة الداخلية الأخيرة بخصوص رفع خيام الإعتصام بعد التفاوض وعدم التوصل لاتفاق.

وعلى ذلك، أقر شكري حمادة ان الخيام كانت خارج المقرات الأمنية ومخصصة لإجتماعاتهم ونقاشاتهم حول العمل النقابي الامني ولم تتسبب في اعطيل سير العمل.

هذا ونفى حمادة استعمال النقابيين للغاز المشل، معتبرا ذلك تصريحات مغالطة، مضيفا انهم سيعقدون ندوة صحفية يومي الأربعاء والخميس القادمين لتوضيخ كافة التفاصيل بالدليل والصورة خاصة فيما يتعلق بحادثة صفاقس، وفق تعبيره.