بنزرت: توافد 34403 من السياح خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية

استقبلت الجهة السياحية ببنزرت خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية 34403 سياح أي بزيادة تعادل نسبة 52 بالمائة مقارنة بذات الفترة من سنة 2021، بحسب ما افاد به المندوب الجهوي للسياحة الياس مسلم “وات”.

وأضاف مسلم ان زوار الجهة قضوا خلال ذات الفترة 87702 ليالى بالوحدات السياحية والفندقية بالجهة أي بزيادة تعادل نسبة 55 بالمائة مقارنة بذات الفترة من سنة 2021.

وبين ان السياحة الداخلية احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد الليالي المقضاة، حيث قضى الزائرون للولاية 57289 ليلة يليهم السياح من الجنسية الفرنسية الذين قضوا بالمؤسسات السياحية والفندقية ما يوازي 11018 ليلة يليهم الايطاليون بعدد 2313 ليلة مقضاة فالجزائريون الذي قضوا خلال ذات الفترة 1873 ليلة، ثم تباعا السياح من ليبيا بعدد 1627 ليلة ومن ذوي الجنسية الألمانية ب1416 ليلة مقضاة والبقية تونسيون مقيمون بالخارج وذلك بعدد 540 ليلة مقضاة .

يشار الى ان المنصة اللوجستية السياحية بالجهة تضم11 مؤسسة فندقية تحتوي على 2363 سريرا و09 استضافات عائلية واقامتين ريفيتين، و17 وكالة اسفار و14 فرعا لوكالات اسفار من خارج الجهة، في حين يبلغ عدد المشاريع السياحية المبرمجة والمتواصلة إنجازا 25 مشروعا بكلفة 15 مليون دينار وتتوزع بين استضافات عائلية واقامات ريفية ومطاعم ومخيمات سياحية ومنتزهات سياحية بيئية وغيرها