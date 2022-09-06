القمودي يفجرها : الدولة العميقة مازالت تحكم مع قيس سعيد والفساد متغلغل في مفاصل الدولة

أكد القيادي في حركة الشعب “بدر الدين القمودي” اليوم الثلاثاء,أن الفساد متغلغل في مفاصل الدولة و لا يزول بمجرد القيام بإعلان أو خطاب وسيتوجب استراتيجية و إرادة سياسية .

و أضاف القمودي, في تصريح لاذاعة شمس اف ام أن الإرادة السياسية توفرت في 25 جويلية, واقتصرت على اعلان نوايا ولم تتحول إلى منجز عملي يترجم من خلال استراتيجية و من خلال اليات وفتح ملفات عبر المحاسبة ولذلك فإن الفساد مازال متواصلا وسيتواصل طالما لم نحسن التدخل في معالجة هذه الملفات حسب قوله.

و أكد القمودي أن الدولة العميقة مازالت تتحكم في المشهد السياسي وتحكم مع قيس سعيد عبر أذرعها وهي وراء مختلف المطبات التي تعترض مسار 25 جويلية.

و أشار إلى أن الموانئ التونسية ممر آمن للتهريب كما أن القضاء لم يلعب دوره في مقاومة الفساد حسب قوله.

و تابع القمودي قوله “وصمة عار على تونس السكوت عن تدليس ملفات في 2019 في هيئة الحقيقة و الكرامة مشددا على ضرورة اعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب.