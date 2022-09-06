عاجل: جرعة تذكير ضد كورونا ممكنة لهؤلاء..

أعلن مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية ورئيس اللجنة العلمية للتلقيح وعضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا رياض دغفوس اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 عن امكانية تطعيم الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص ممن يفوق سنهم 60 سنة بجرعة التذكير ضد كوفيد-19 بداية من شهر أكتوبر القادم.

و أوضح رياض دغفوس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن التلقيح بجرعات التذكير تهدف بالخصوص الى حماية الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن من الفيروس خاصة بعد تقلص المناعة المكتسبة بفعل التلقيح بعد مرور الوقت على تلقي مختلف الجرعات ومن أجل الرفع من المناعة.

ولفت الى أن هذه البادرة جاءت تفاديا لموجة سابعة محتملة في موفى السنة الجارية أو بداية شهر جانفي من السنة القادمة مفسرا ذلك بانتشار الفيروس في جنوب افريقيا حاليا وامكانية انتشاره في وقت لاحق في أوروبا مرورا الى تونس.

وشدد دغفوس في هذا الصدد على ضرورة حسن الاستعداد للموجة المحتملة والتي لن تكون حادة حسب تقديره من خلال تلقيح الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وانتقد في المقابل، التراخي في الالتزام بالاجراءات الوقائية وتفعيل البروتوكولات الصحية، لافتا الى ضعف اقبال المواطنين على التلقيح وأرجع ذلك الى الاعتقاد بضعف انتشار الفيروس.