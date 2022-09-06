تسليم رمز البطولة للترجي الرياضي خلال اول مقابلة رسمية على ميدانه

تقرر تسليم رمز بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم الرياضي2021-2022 للترجي الرياضي خلال اول مقابلة رسمية قادمة يخوضها الفريق على ميدانه.

ولدى استقباله اليوم الثلاثاء من قبل وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، اكد حمدي المدب رئيس الترجي الرياضي ان الهيئة “لا تريد تسلم البطولة خلال مقابلة ودية او في اطار غير رسمي”.

واعلنت الجامعة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان وديع الجريء قد ابدى خلال هذا اللقاء عن “استغرابه من تعمد بعض الاشخاص غير الرسميين الاساءة لعلاقة الاحترام المتبادلة التي تربط النادي بالجامعة”.

وأعرب في هذا السياق عن استنكاره لنشر وترويج بعض الأخبار الزائفة من نفس الأطراف على غرار الادعاء بتعمد الجامعة عدم تسليم رمز البطولة الى حد الآن والحال أن الجامعة قد فسحت المجال لهيئة الترجي مباشرة إثر آخر لقاء في البطولة لكي تختار الوقت والإطار المناسبين للفريق وجماهيره لتسلم اللقب.

وذكر رئيس الجامعة أنه لم يكن ممكنا تسليم اللقب على الميدان مباشرة إثر انتهاء آخر مقابلة في البطولة وذلك احتراما لحظوظ وحقوق جميع الفرق.

وأشار ذات المصدر الى ان حمدي المدب قد “اكد بدوره على علاقة الاحترام والتقدير التي تجمع الترجي الرياضي بالجامعة التونسية لكرة القدم”.

ومن جهة أخرى، شدد رئيس الجامعة “على حرص الجامعة على دعم كل الفرق التونسية في المسابقات الافريقية ومن ضمنها الترجي الرياضي وذلك لتحقيق كل الاهداف الرياضية الممكنة والتي من شأنها أن تدعم مكانة تونس في الوسط الرياضي الاقليمي والدولي.