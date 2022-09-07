توننداكس يزيد بنسبة 1،1 بالمائة في إقفال الأربعاء

أقفلت بورصة تونس مداولات، الأربعاء، على منحى إيجابي وارتفع مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” بنسبة 1،1 بالمائة عند مستوى 8216،8 نقطة وسط حجم تداول جملي بقيمة 5،1 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة ” التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم فقد تصدر سهم الشركة العصرية للخزف قائمة الارتفاعات ليتطور بنسبة 4،3 بالمائة (0،980 دينار)، مسجلا حجم تداول بقيمة 388 ألف دينار. كما ارتفعت قيمة سهم بنك تونس العربي الدولي بنسبة 4،1 بالمائة ( 79،500دينار)، محققا حجم تداول بقيمة 700 ألف دينار.

وتراجع، في المقابل، سهم شركة المغرب الدولي للإشهار بنسبة 4،6 بالمائة (0،210 دينار). كما تدهور سعر سهم حنبعل للإيجار المالي بنسبة 4،5 بالمائة (4،250 دينار)، مسجلا حجم تداول في حدود 21 ألف دينار.