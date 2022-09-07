قبلي: الاتحاد الجهوي للشغل يلوح بتنفيذ اضراب حضوري في قطاع النقل العمومي يوم 21 سبتمبر الجاري

اصدر الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي ظهر اليوم الاربعاء، بيانا لوح من خلاله بامكانية تنفيذ اضراب حضوري في قطاع النقل العمومي يوم 21 سبتمبر الجاري في صورة عدم تطبيق محضر الاتفاق الممضى بين الطرف النقابي وممثلي وزارة النقل والشركة الجهوية للنقل بقابس يوم 1 جوان الماضي والذي تم بموجبه الغاء الاضراب القطاعي الذي كان من المزمع تنفيذه يومي 6 و7 من الشهر ذاته

واوضح الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل والمسؤول عن المنشات والدواوين عبد الجليل بوعزة ل”وات” انه وعلى اثر اجتماع الكتاب العامين للنقابات الاساسية للنقل بجهة قبلي صباح اليوم بمقر الاتحاد للنظر في الوضع المهني للعاملين في هذا القطاع والاتفاق حول الخطوات التي سيتم اتخاذها جراء عدم ايفاء الشركة الجهوية للنقل بقابس بالتعهدات المتفق عليها، تقرر دعوة السواق العاملين بمختلف وكالات النقل التي تتبع هذه الشركة بكل من قبلي ودوز وسوق الاحد الى عدم استعمال الحافلات نوع “ايكاريس” وكل الحافلات التي لا تتوفر فيها ظروف السلامة والرفاهية اللازمة انطلاقا من يوم 15 سبتمبر الجاري

كما تم التاكيد على السواق والعملة والفنيين واعوان الصيانة بالالتزام بمهامهم مع دعوة سواق الخطوط البعيدة الى القيام بسفرة واحدة على مختلف هذه الخطوط وعدم الانخراط في الحلول الترقيعية التي تعتمدها الشركة للتغطية على النقص الفادح في الاعوان والتلويح بتنفيذ اضراب حضوري في قطاع النقل العمومي يوم 21 سبتمبر الجاري في صورة عدم الشروع في تنفيذ الاتفاقات السابقة لتحسين ظروف العمل

يشار الى ان قطاع النقل العمومي كان قد شهد تنفيذ اضراب حضوري يوم 10 ماي 2022 على خلفية الوضع المتردي لاسطول الحافلات وتدهور ظروف العمل تلاه التلويح بتنفيذ اضراب ثان بيومين في 6 و7 جوان من نفس السنة تم الغاءه عقب الجلسة الصلحية التي انتظمت بمقر الولاية في مطلع ذات الشهر

وتم خلال الجلسة الصلحية الاتفاق بين الطرف النقابي وممثلي وزارة الاشراف والشركة الجهوية للنقل بقابس على حسن الاستعداد للعودة المدرسية المقبلة مع اعادة توزيع الحافلات الموجودة بمستودع الشركة بقابس بالشكل الذي يسمح بتحسين حالة الحافلات التي تعمل على الخطوط البعيدة بوكالات النقل التابعة للشركة بقبلي وذلك عبر تغيير بعض الحافلات التي تستعملها الوكالات باخرى افضل منها فضلا عن دعم الاسطول الذي تمتلكه جهة قبلي وتمكينها من نسبة من الاقتناءات الجديدة من الحافلات التي ستوجه للنقل العمومي والمدرسي الى جانب اصلاح عدد من الحافلات المعطبة بمستودع الشركة بقبلي وانتداب 3 سواق وتسوية الوضعية المهنية لعدد من العملة الاخرين