أثناء انتشال 3 جثث/ اصابة عدد من أعوان الحماية المدنيّة.. وهذه التفاصيل

أُصيب مساء اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022، أربعة أعوان من الحماية المدنية باختناق جراء استنشاق الغاز أثناء عملية استخراج ثلاثة جثث من قاع البئر العميقة، وتمّت نقلهم إلى المستشفى المحلي بالعلا ثمّ تحويلهم إلى المستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، ووصفت حالتهم الصحّية بالمستقرة.

ووفق موزاييك أف أم فقد تمّ استخراج جثّة واحدة ولا تزال محاولة امتصاص الغاز القاتل واستخراج الجثتين الآخرين متواصلة من قبل أعوان الحماية المدنية بالوسلاتية مرفوقة بفرق مختصة من الحماية المدنية بالقيروان وسوسة.

وتعود سبب وفاة الأشخاص إلى استنشاق غاز قاتل أثناء عملية تنظيف وجهر المياه داخل بئر عميقة على ملك فلاح يقطن بأحواز معتمدية العلا.