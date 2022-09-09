حصيلة أسبوع إيجابية لبورصة تونس

لازم النسق التصاعدي أداء بورصة تونس خلال الأسبوع، الممتد من 5 إلى 9 سبتمبر 2022، وتمكن المؤشر المرجعي للسوق ” توننداكس” من الارتفاع بنسبة 1،2 بالمائة عند مستوى 8201،79 نقطة ليطوّر بذلك من أدائه بنسبة 12،6 بالمائة منذ بداية سنة 2022.

وفي ظل تبادل كتل من الاسهم فقد بلغت المعاملات مستوى غير مسبوق في حدود 122،5 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة ” التونسية للأواق المالية. وتم تبادل ستّة كتل من الأسهم بقيمة 89 مليون دينار شملت أسهم بي أيتش بنك (74 مليون دينار) وسهم ستار (5،1 مليون دينار) ووان تاك القابضة (3،3 م د) وبنك الوفاق الدولي (2،3 مليون دينار) والتجاري للايجار المالي (1 م د) والتأمينات المغاربية (3،3 م د).

وبخصوص أداء الأسهم، فقد تصدر سهم الشركة التونسية للصناعات الصيدلية قائمة الارتفاعات، ليحقق تطورا خلال مداولات الأسبوع بنسبة 20،4 بالمائة (3،890 دينار)، مسجلا حجم تداول ضعيف في حدود 1 مليون دينار.

وكان سهم “بي هاش بنك” ثاني أهم مستفيد خلال الاسبوع بعد ان ارتفع سعره بنسبة 14،2 بالمائة الى حدود 15،300 دينار وحقق مبادلات بقيمة 75،6 مليون دينار وذلك بفضل تبادل كتل من الأسهم بقيمة 74 مليون دينار.

وفي المقابل، تراجع سهم سرفيكوم بنسبة 15،9 بالمائة وبلغ مستوى 0،530 دينار، علما وأن السهم سجل انخفاضا سنويا بنسبة 43،6 بالمائة.

كما تراجع سهم بنك الوفاق الدولي بنسبة 7،8 بالمائة (6،500 دينار)، مسجلا حجم تداول بقيمة 2،3 مليون دينار، وشهد السهم تراجعا في ادائه بنسبة 11 بالمائة.

وفقد سهم الشركة الصناعية العامة للمصافي نسبة 7،4 بالمائة من قيمته (0،500 د)، مسجلا حجم تداول في حدود 15 ألف دينار.