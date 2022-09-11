الكاف: وصول 20 شاحنة محملة بألفي طن من السكر قادمة من الجزائر عبر ساقية سيدي يوسف

وصلت عشية، أمس الجمعة، شحنة أولى تقدر بألفي طن من السكر قادمة من الجزائر عبر المعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف، وذلك تجسيما للصفقة التي أبرمتها البلاد في الغرض مع الجزائر

وشهد المعبر عشية أمس ، وفق ما صرح به رئيس مصلحة الخزن والتوزيع بفرع الديوان التونسي للتجارة، نبيل القاسمي ل”وات”، وصول 20 شاحنة محملة بألفي طن من السكر في انتظار استكمال وصول باقي الكميات على دفعات بمعدل ألفي طن يوميا على حد تعبيره

وأشاد المصدر ذاته في هذا الإطار بالجهود والتسهيلات التي قامت بها مصالح الديوانة والأمن بالمعبر لتيسير عملية العبور في اسرع وقت ممكن، واشار الى أنه يتم توجيه كل شاحنة مباشرة إلى الجهة المبرمجة لها قصد تزويدها بالكميات المطلوبة، على على حد تعبيره

وكان القاسمي قد صرح في وقت سابق ل”وات” بانه ينتظر ان تصل يوم 15 سبتمبر الجارى حمولة ب20 الف طن أخرى عبر الميناء التجاري ببنزرت و30 الف طن أخرى من الجزائر خلال شهر أكتوبر القادم