فظيع: وفاة طفل بعد ان رفض المستشفى قبوله..#خبر_عاجل

ندد كاتب عام الفرع الجامعي للصحة بالڨصرين، الهاشمي الرطيبي، اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، بتعرض ممرض للاعتداء من طرف عائلة طفل توفي في المستشفى يوم السبت الماضي.

و أوضح الرطيبي أن هذا الممرض قام بنقل الطفل المُصاب بالسرطان إلى العاصمة لكن معهد الأعصاب رفض قبوله وقد حاول الاتصال بسلطة الإشراف لكن في النهاية تمت إعادته للقصرين وقال “كل شيء مُسجّل”.

وقال المسؤول النقابي، في تصريح لاذاعة شمس أف أم بأن الطفل توفي في مستشفى القصرين فقام عدد من أفراد عائلته بالاعتداء على الممرض لافتا إلى أن أحد المعتدين مدير معهد بسبيطلة.

وأبرز في السياق ذاته بأنهم نفذوا وقفة احتجاجية يوم السبت ووقفة ثانية يوم أمس وسيواصلون التحركات الاحتجاجية إلى حين توفير الحماية لهذه المؤسسة الصحية.

كما أشار كاتب عام الفرع الجامعي للصحة بالڨصرين، إلى أن العدالة لم تأخذ مجراها ضد المعتدين.